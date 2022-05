Vídeo de paraense faz sucesso ao ironizar a traição: ‘Já me colocou 5 chifres, mas não culpo ele’

Louhane Pinheiro, Lunna Dantas e Mikael Silva protagonizam o vídeo de humor. (Foto: Instagram @mikaeelsilvaa)

O registro fez sucesso na web paraense ao mostrar o diálogo de uma mulher traída com a amante; confira

Aproveitando as polêmicas envolvendo traição em Belém, Mikael Silva, conhecido por fazer vídeos de humor na internet, viralizou ao ironizar o “presente de Deus” de uma mulher traída, em um postagem feita na última terça-feira (17).

No vídeo, Mikael aparece acompanhado de duas mulheres, identificadas como Louhane Pinheiro e Lunna Dantas, que interpretam duas personagens: a mulher traída e a amante. “Ei, bonitinha, era contigo mesmo que eu queria falar. Que história é essa que tu ficou com o Mikael? Eu quero que tu seja mulher e assuma”, diz a “esposa”.

“Eu fiquei com ele sim, mana. E tu nem falou que era casado”, rebate a amante se direcionando para o rapaz. “Claro, tu não me perguntou, eu sou tímido nessas coisas”, responde ele.

“E mana, o Mikael tem 23 anos e já me colocou cinco chifres, mas eu não culpo ele, eu culpo as vagabu**s que se metem com ele”, rebate a mulher traída, confira:

O vídeo fez sucesso entre os seguidores do humorista e passou a ser amplamente divulgado por pessoas que se identificaram ou já vivenciaram a mesma situação. Agora, o registro já soma mais de 104 mil visualizações e quase 10 mil likes. Apesar de ser feito em tom de brincadeira, a descrição do Instagram do rapaz afirma que todos os vídeos são baseados em fatos reais.

Traições em Belém.

Veja o vídeo:

Recentemente, vários casos de traições viralizaram na web paraense. A mais é recente foi de uma jovem que, ao descobrir o caso do marido, resolveu colocar um recado no carro estacionado. “Na segunda-feira, volte em casa pra pegar suas coisas, porque eu não te quero mais. Crie vergonha”, diz um dos trechos do aviso.

