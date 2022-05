Mulher pega marido com amiga dela em motel e faz transmissão ao vivo;Vídeo

O local tem seus quartos nada discretos, com a garagem voltada para a rua. E foi em frente a uma dessas garagens, provavelmente onde estava o “pulador de cerca”, que ela fez a transmissão ao vivo no Facebook, ameaçando os dois amantes, enquanto era acompanhada por moradores do local.

Segundo o relato dela nas redes sociais, Day Monique estava dentro de um carro por aplicativo quando passou na frente de um bar e viu o marido entrando no carro com a melhor amiga dela. Monique pediu ao motora para seguir os dois. Ela teria visto o casal entrando no quarto e então deu início à confusão, que contou até com plateia.

Policiais militares precisaram ser chamados após a esposa fazer ameaças e atirar pedras no portão do motel. Os PM’s se depararam com a situação inusitada e tiveram que intervir. A suposta amante e o infiel chegaram ser hostilizados por quem acompanhava a briga.

O caso está ganhando repercussão em escala nacional. Um usuário do Tiktok fez uma edição, explicando a confusão ocorrida na noite desta quarta-feira, 18. (Com informação de ver o fato)

Veja o vídeo: