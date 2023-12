VÍDEO! Deputado ucraniano solta granadas em sessão; explosão mata um e fere 26

O ataque resultou em 26 pessoas feridas, seis delas em estado crítico, e uma vítima fatal, identificada como o próprio agressor.

Um deputado da Ucrânia, Serguei Bátrin, membro do partido Servo do Povo, liderado pelo presidente Volodymyr Zelensky, chocou o país ao entrar na reunião do conselho da vila de Keretsky, no distrito de Mukachevo, região de Transcarpácia, e lançar três granadas de mão na manhã desta sexta-feira (15).

O ataque resultou em 26 pessoas feridas, seis delas em estado crítico, e uma vítima fatal, identificada como o próprio agressor. As imagens do incidente são perturbadoras.

O vídeo mostra o deputado de terno preto entrando casualmente em uma sala durante a reunião, onde as pessoas estão conversando sem suspeitas. Quando ele retira as granadas do bolso, a agitação começa entre os presentes. Com duas granadas em mãos, ele as arremessa no chão após puxar os pinos. Uma terceira explosão ocorre, com uma das granadas sendo posicionada no pescoço do agressor.

Segundo informações, apenas o próprio deputado teria falecido, sendo o ocorrido confirmado pela Polícia Nacional da Ucrânia. A polícia recebeu um chamado às 11h37 informando sobre o ataque no prédio do conselho da aldeia de Keretsky e continua investigando o caso.

Fonte: r7 e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 15/12/2023/10:58:48

