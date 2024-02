Polícia busca paradeiro de suspeito de abusar de neta de consideração em Placas-Pará

Manoel Oscar Pereira do Nascimento, conhecido como “Fogoió”, está foragido pelo crime de estupro de vulnerável, cometido contra a própria neta dele, de apenas 10 anos. A delegacia do município de Placas, no sudoeste do Pará, tomou conhecimento do caso há cerca de 1 mês através do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas), da cidade de que ele estaria abusando da criança há vários anos, abriu um inquérito para investigar o caso.

A vítima não tem ligação parental com o suspeito, ele apenas seria avô de consideração por ser o atual companheiro da avó da menina. A partir das informações, a Polícia Civil iniciou as investigações e conversou com testemunhas e a criança, que revelou ser abusada sexualmente várias vezes ao longo dos anos. Manoel intimidava e coagia a menina e sempre que tinha a oportunidade, levava a vítima para a beira de um rio, onde cometia os estupros.

Com o depoimento da criança, ela foi levada para o Centro de Perícias Científicas em Santarém para que fossem realizados os exames sexológicos, onde ficou comprovado que a menina estava sendo abusada sexualmente através de um laudo pericial.

Após a realização do exame e constatação do crime, foi pedido a prisão preventiva de Manoel Oscar Pereira do Nascimento. Ao saber do mandado, o suspeito fugiu da localidade e até o momento é considerado foragido da justiça. Não se tem informações de onde ele possa estar.

Denúncias que ajudem a polícia na identificação do paradeiro de Manoel podem ser realizadas de forma anônima aos números 181 ou 190, ou ainda pelo Disque 100, que é especializado para esses casos de abusos sexuais contra crianças e adolescentes, disponível 24h por dia e todos os dias da semana. A vítima agora faz acompanhamento com profissionais especializados. Segundo dados da Secretaria de Segurança Pública do Pará, em Placas foram registrados em 2023 17 casos de estupro, destes, oito foram contra crianças de zero a onze anos.

Fonte: Confirma Notícia

