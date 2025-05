Explosão de bomba caseira em escola pública deixa quatro alunos feridos no Pará

(Foto: Reprodução) – A explosão ocorreu na manhã desta quarta-feira; polícia investiga o caso

Uma bomba caseira foi detonada na manhã desta quarta-feira (7) em uma escola pública de Castanhal, no nordeste do Pará. O artefato explodiu próximo à janela externa de uma sala de aula do 3º ano do ensino médio, no turno da manhã, ferindo quatro estudantes. A ocorrência mobilizou equipes do 5º Batalhão da Polícia Militar (5º BPM), do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e do Corpo de Bombeiros Militar do Pará.

De acordo com a Polícia Militar, os ferimentos foram leves: dois estudantes sofreram lesões nos braços, um relatou desconforto auditivo em decorrência do impacto da explosão, e uma aluna grávida entrou em estado de choque. Todos os alunos foram atendidos por socorristas e encaminhados para unidades de saúde.

Em nota, a Secretaria de Estado de Educação do Pará (Seduc) informou que prestou atendimento imediato às vítimas e acionou a equipe multidisciplinar do programa Escola Segura para acompanhar a comunidade escolar. A secretaria reforçou o repúdio a atos de violência nas instituições de ensino e afirmou que está adotando todas as medidas necessárias para garantir a segurança dos estudantes e servidores.

A Polícia Civil informou que os responsáveis pelo ato já foram identificados e estão sendo investigados pela delegacia de Castanhal. A corporação segue apurando as circunstâncias do caso e a motivação dos envolvidos.

O Corpo de Bombeiros confirmou que o artefato utilizado era uma bomba de fabricação caseira. A escola e os arredores foram inspecionados para garantir a segurança da comunidade escolar.

