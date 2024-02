Empresário foi executado no restaurante |(Foto: Reprodução / Via Whatsapp)

O empresário José Leandro Azevedo foi assassinado com vários tiros. O homicídio foi registrado por câmeras de segurança no município de Jacundá, no sudeste do Pará.

A violência urbana é uma mazela que atinge todas as classes sociais, em todos os territórios do Brasil. Apesar da redução dos números de crimes violentos, atestadas em dados oficiais recentes, ainda há casos graves que chocam a população e aumentam a sensação de insegurança no país. Dentre esses registros, os homicídios são os que mais preocupam a população e a as autoridades. Um desses delitos gravíssimos ocorreu em um município paraense, nesta terça-feira (20).

O empresário José Leandro Azevedo foi executado a queima roupa, nesta terça-feira (20), no município de Jacundá, no sudeste do Estado. O crime foi registrado por câmeras de segurança de um restaurante no centro da cidade.

A vítima estava sentada em uma mesa e o criminoso chegou ao local a bordo de uma motocicleta. Ele sacou a arma e fez vários disparos na cabeça de Leandro, que morreu na hora. Clientes que estavam próximos do homicídio fugiram para evitar que fossem atingidos, enquanto que o suspeito saiu do local com ajuda de um comparsa que estava no veículo em que ele chegou para cometer o assassinato.

Chocados com a cena, populares acionaram a Polícia Civil e o Instituto Médico Legal (IML) de Marabá, cidade próxima a Jacundá. As investigações começaram e as primeiras informações sobre o crime estão sendo coletadas.

Figura bastante conhecida na região, José Leandro era comerciante da área de carvão mineral. O empresário deixa esposa e vários amigos na cidade.

A Polícia Civil ainda não se manifestou sobre o caso.

VEJA O VÍDEO:

Vídeo: Empresário é morto com tiros à queima roupa no Pará.

Leia mais: https://t.co/gJRBYcKFAx pic.twitter.com/JQX31BrYn5 — Jornal Folha do Progresso (@ProgressoJornal) February 20, 2024

Fonte: Dol Carajás e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 20/02/2024/18:43:00

