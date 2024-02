Homens são flagrados fazendo sexo em via pública de Parauapebas-Pará; vídeo

(Foto: Reprodução)- Um vídeo que circula pelas redes sociais vem chamando a atenção dos munícipes de Parauapebas neste início de semana. Dois homens foram flagrados fazendo sexo em via pública no Bairro Rio Verde nas proximidades do conhecido “Bar Campelo”.

Vale ressaltar que de acordo com o Código Penal Brasileiro, praticar sexo em público é crime. Ele se enquadra no Artigo 233 que se refere à pratica de ato obsceno. A pena prevista para este tipo de crime varia de três meses a um ano de prisão ou multa. O crime é registrado como contravenção penal.

Veja vídeo:

Fonte: Pebinha de açúcar e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 20/02/2024/18:31:11

