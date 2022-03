Acusado de matar policial penal é preso no interior do Pará

Eliton foi preso em Icoaraci, quase dois anos após o crime. | Foto:Divulgação/Polícia Civil do Pará

O preso também é acusado de integrar facção criminosa e atuar em cargo de alta hierarquia na referida facção

No Brasil, mais de 30 facções articulam o crime organizado dentro e fora do sistema penitenciário federal, com regras, estruturas hierárquicas e modo de atuação bem definido.(Com informações da Polícia Civil do Pará).

No Pará, agentes de segurança pública, através de um trabalho ostensivo, conseguiram prender um membro de alto cargo em uma facção criminosa no Estado.

Eliton Eli Vieira Florêncio é conhecido por integrar uma facção criminosa e também acusado de matar um policial penal em Belém. O criminoso foi preso no município de Primavera, no nordeste paraense, quase dois anos após o crime.

A prisão ocorreu após a Polícia Civil, através da delegacia do município de Primavera, dar cumprimento ao mandado de prisão preventiva contra ele.

Além do crime contra o policial penal, Eliton também é acusado de integrar uma facção criminosa e atuar em cargo de alta hierarquia na referida facção, em Icoaraci.

Eliton foi apresentado na Divisão de Homicídio. Ele foi interrogado e entregue ao sistema carcerário paraense, onde ficará à disposição do Poder Judiciário.

Relembre o crime

O policial penal Valdileno Rodrigues Alves, de 42 anos, foi assassinado a tiros no dia 17 de setembro de 2020. O crime aconteceu na frente da casa da vítima, localizada no Parque Amazonas, em Icoaraci, distrito de Belém.

Na ocasião, Valdileno estava de folga, sentado na frente de sua residência, com o filho no colo. Após suspeitar de quatro homens que se aproximavam, o agente colocou a criança para dentro de casa, mas não conseguiu escapar e foi atingido por vários tiros.

Jornal Folha do Progresso em 11/03/2022/

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...