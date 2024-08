VÍDEO: incêndio de grande proporção atinge lavoura de milho e deixa região coberta de fumaça em MT

Foto: Reprodução | Para conter as chamas, foi necessária a mobilização de 20 caminhões-pipa, cedidos por uma usina do município e por propriedades rurais da região.

Um incêndio de grande proporção atingiu uma lavoura de milho próximo a Rua Sucupira, zona rural de Campo Novo do Parecis, a 397 km de Cuiabá, e deixou a região coberta de fuligem e fumaça, neste domingo (18). Nas redes sociais, vídeos feitos por moradores circulam em páginas mostrando a dimensão do fogo e a falta de visibilidade devido à fumaça densa. (veja acima)

Conforme o boletim de ocorrência, para conter as chamas, foi necessária a mobilização de 20 caminhões-pipa, cedidos por uma usina do município e por propriedades rurais da região.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o fogo foi controlado, mas a fumaça ainda permanece no local. Estima-se que cerca de 12 hectares foram atingidos.

Segundo o primeiro tenente comandante do Corpo de Bombeiros, Valmir Estevão Rampim, o fogo ainda atingiu uma parte da mata ciliar do Rio Membeca, também localizado na zona rural do município. Ele informou que não houve feridos e que nenhuma casa foi atingida.

🥵🌡️Recorde de calor

Com 41,8°C, Cuiabá foi a cidade mais quente do Brasil nesse sábado (17) e registrou um novo recorde de calor para 2024. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), além do recorde, das dez temperaturas mais altas registradas no país, cinco delas foram contabilizadas em Mato Grosso (veja lista completa abaixo).

Cuiabá (MT) 41.8°C

Corumbá (MS) 40.1°C

Santo Antônio do Leverger (MT) 40°C

Aquidauana (MS) 39.9°C

Rondonópolis (MT) 39.6°C

São José do Rio Claro (MT) 39°C

Salto do Céu (MT) 39°C

Água Clara (MS) 38.9°C

Miranda (MS) 38.8°C

São Miguel do Araguaia (GO) 38.8°C

Para essa segunda-feira (19), Cuiabá deve ter mais um dia de calor intenso, podendo chegar a 40°C. Além disso, a umidade relativa do ar deve permanecer em 10%, o que é considerado extremamente baixo. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), o ideal para a saúde humana é que a umidade fique entre 60% e 70%.

A OMS ainda informou que quando a umidade cai abaixo de 30%, o corpo começa a sentir desconforto, e abaixo de 12%, não é aconselhado praticar exercícios físicos, trabalhos manuais e atividades ao ar livre.

O último recorde da capital mato-grossense ocorreu na última quinta-feira (15), quando foi registrada uma temperatura de 41°C e o Inmet emitiu um alerta de grande perigo para cinco municípios da Região Centro-Oeste.

🥤Dicas para enfrentar o tempo seco:

Beba bastante água (cerca de dois litros por dia ou 10 copos de água de 200 ml). Ela hidrata todos os órgãos, inclusive pele e mucosa.

Se puder, tenha um umidificador de ar em casa. Você também pode colocar uma bacia com água no ambiente ou uma toalha umedecida para minimizar os efeitos do ar seco, do ar poluído.

Hidrate bem as mucosas com soro fisiológico – pelo menos duas vezes ao dia.

Lave os olhos com soro fisiológico ou com colírio de lágrima artificial.

Cuidado com bebidas alcoólicas. Elas podem refrescar, mas também desidratam.

Mantenha a casa limpa, evitando o acúmulo de poeira.

Evite praticar exercícios físicos das 11h às 17h.

Use e abuse do protetor solar

E não esqueça os hidratantes para pés, mãos e corpo

♨️Onda de calor

Uma nova onda de calor está prevista para se intensificar nos próximos dias, elevando as temperaturas em todo o Centro-Sul do país. Segundo o Inmet, mais da metade das capitais brasileiras devem registrar máximas acima de 30°C neste fim de semana.

Uma massa de ar quente e seco se estabilizou na região central, trazendo de volta o calor após um início de semana marcado por recordes de frio em algumas capitais. O fenômeno é semelhante às ondas de calor anteriores, com o sistema intensificando a circulação de ventos quentes no interior do país e bloqueando o avanço de frentes frias.

