VÍDEO: Inventor paraense exibe o “Kalicóptero” e viraliza nas redes sociais

Foto : Redes Sociais | O responsável pelo “Kalicóptero” é Mário Wilson Correa Jr., empresário que trabalha no ramo imobiliário.

Marituba, município da Região Metropolitana de Belém (PA), ganhou os holofotes das redes sociais nesta semana graças a uma criação inusitada: o “Kalicóptero”.

O veículo, um Ford Ka transformado em uma réplica improvisada de helicóptero, viralizou em vídeos publicados na internet, atraindo a curiosidade de internautas e motoristas que passam pela Rodovia BR-316.

A ideia de transformar o carro compacto, modelo que saiu de fabricação no Brasil em 2021, surgiu como uma estratégia de marketing para atrair clientes ao seu estande de vendas de condomínios, localizado às margens da rodovia.

Correa revelou que inicialmente pensou em utilizar a carcaça de um helicóptero real, mas decidiu optar pelo Ford Ka para reduzir custos e tornar o projeto ainda mais singular.

“A intenção era criar algo chamativo e que despertasse curiosidade, e deu certo.

As pessoas param para olhar e tiram fotos”, afirmou o empresário.

Apesar do visual que impressiona à primeira vista, o “Kalicóptero” não é capaz de voar.

A adaptação inclui esquis instalados na base, que simulam um trem de pouso, e uma hélice real soldada no teto, que gira com a força do vento.

Porém, o veículo não possui motor que permita o funcionamento das pás de forma autônoma.

Ainda assim, a invenção cumpre o papel de “tirar a imaginação do chão”, como destacou seu criador.

“É um atrativo. Não precisa voar para cumprir sua missão”, brincou Correa.

Desde que foi exposto à beira da rodovia BR-316, em Marituba, o “Kalicóptero” virou ponto de parada para quem passa pelo local. Motoristas e pedestres frequentemente registram o veículo em fotos e vídeos, que circulam amplamente nas redes sociais, gerando comentários divertidos e curiosos sobre a criação.

A volta do “Kalicóptero” aos holofotes é prova de como a criatividade pode chamar atenção, mesmo anos após o projeto inicial. Embora tenha sido exibido pela primeira vez em 2022, o veículo segue encantando moradores e visitantes, com muitos elogiando o inventivo marketing.

Mesmo sem sair do chão, o “Kalicóptero” conseguiu alçar voo na imaginação das pessoas e mostrou como soluções criativas podem transformar algo comum em uma verdadeira atração.

Para Mário Wilson Correa Jr., a invenção já cumpriu seu propósito: atrair olhares, despertar sorrisos e, claro, aumentar as visitas ao seu estande.

Agora, o “Kalicóptero” segue como um marco da criatividade local e prova de que, para chamar atenção, basta um pouco de ousadia e uma boa ideia.

