Vídeo mostra militar da Marinha atirando contra a ex-mulher após descobrir namorado; ele instalou câmeras na casa

Mulher e ex-companheiro foram encontrados mortos em Caxias — Foto: Reprodução

Jailton Nascimento Silva matou Elaine de Andrade Silva e depois atirou contra a própria cabeça, na tarde de segunda-feira (6). Os dois se separaram há 6 meses, mas ele seguia monitorando a ex-companheira.

O militar da Marinha Jailton Nascimento Silva foi o autor dos tiros que mataram sua ex-mulher, Elaine de Andrade Silva, na última segunda-feira (6). Agentes da Polícia Civil recolheram imagens de câmeras de segurança instaladas na casa onde o casal morava, no bairro do São Bento, em Duque de Caxias, Baixada Fluminense. Os vídeos registraram o assassinato. (CLIQUE AQUI E VEJA O VÍDEO NO G1)

Jailton e Elaine foram casados por seis anos e tiveram um filho. Eles estavam separados há seis meses.

Segundo as investigações, Jailton instalou câmeras de segurança na casa e continuou monitorando a ex-companheira mesmo após o fim do relacionamento. Ainda de acordo com a polícia, ele viu nas imagens que Elaine tinha um novo namorado.

Amigos e familiares contaram à polícia que Jaiton tinha um comportamento abusivo e controlador. Os investigadores acreditam que ele foi tirar satisfação com a ex-mulher após descobrir sobre novo namorado.

O enterro de Elaine será nesta quarta-feira (8), no Cemitério Municipal de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense.

Discussão e assassinato

Estudante de Direito e motorista de aplicativo, Elaine tinha 30 anos e foi morta após ter uma discussão com Jailton dentro da própria casa. As câmeras gravaram toda a ação.

“Na data anterior ao feminicídio, ele começa a monitorar as câmeras e vê que o namorado da vítima, o atual, se encontrava lá na casa. Então ele (Jailton) vai no dia seguinte tirar satisfação com ela. E aí inicia uma discussão”, conta o delegado Renato Martins, responsável pelas investigações.

Nas imagens recolhidas pela polícia, Jailton discute e ameaça Elaine com uma arma na cintura. Depois de algum tempo de discussão, Elaine e mãe dela saem de casa. Jailton continua no imóvel e sobe para o segundo andar. Lá, ele fala alguma coisa para Elaine e aponta a arma na direção dela.

A mãe de Elaine corre pela escadaria e Elaine volta para casa. É possível ver que Jailton atira contra a ex-mulher.

Outra câmera mostra que ela tenta fugir, mas ele continua atirando. Elaine foi atingida nas costas e nas pernas. Depois, segundo a polícia, Jailtou atirou contra a própria cabeça.

“A mãe dela já prestou depoimento e disse que ela já tinha se separado dele havia seis meses, mas que ele realmente não aceitava o término de relacionamento”.

“É importante esclarecer que o autor, o Jailton, ele já tinha uma passagem anterior, anotações criminais de ameaça a ex-mulher. Então, ele já tem um histórico de violência contra a mulher”, explicou o delegado.

Em nota, a Marinha do Brasil confirmou que Jailton integrava o grupo de militares desta força armada. A Marinha lamentou as mortes, disse que presta apoio à família e que acompanha as investigações policiais.

Fonte: Dayane Zimmermann*, Ben-Hur Correia, RJ2 e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 08/01/2025/11:07:15

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...