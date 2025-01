VÍDEO: Jovem aprende Libras para cobrar vizinho caloteiro

Internauta conta que aprendeu Libras para brigar com vizinho que deve dinheiro: ‘Acabou a palhaçada’ | Foto: Reprodução/Instagram

Essa é uma questão delicada e muito comum no dia a dia das pessoas e essa situação pode tirar o sono de um credor. A verdade é que nunca estamos preparados para o calote, sempre imaginamos que a outra pessoa vai cumprir com o combinado, afinal trato é trato!

Mas, nem sempre as coisas saem como esperamos, entretanto, uma jovem achou um meio certo de cobrar um devedor sem problemas.

Mariana Almeida, uma tiktoker, chamou a atenção nas redes sociais ao compartilhar sua decisão de aprender Língua Brasileira de Sinais (Libras) por um motivo curioso: resolver uma disputa com seu vizinho de cima.

O jovem deixou de pagar um serviço que deveria ser dividido entre eles, levando Mariana a buscar uma forma de facilitar a comunicação e se proteger de um possível “calote”. Ela relatou que o valor de R$ 70 foi cobrado para capinar o corredor, mas o vizinho não fez o pagamento.

A mulher explicou que, após enviar uma carta ao vizinho, ele reconheceu a dívida, mas não especificou quando faria o pagamento. “Agora, acabou essa palhaçada”, afirmou Mariana, que já aprendeu alguns sinais básicos e outros mais complexos relacionados a cobranças. Ela demonstrou sua habilidade em perguntar sobre o pagamento, garantindo que não deixará a dívida do vizinho passar em branco.

Mariana também revelou que essa não é a primeira confusão com o vizinho. Em outra ocasião, ela ficou sem água, mas a imobiliária não conseguiu resolver o problema, já que a proprietária do imóvel é irmã do vizinho. Com seu novo conhecimento em Libras, ela espera que a comunicação melhore e que consiga expressar suas necessidades de forma clara: “Eu não tenho água e a sua irmã precisa resolver”.

