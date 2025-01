Imagens mostram o animal se aproximando rapidamente e começa a ataca-la a mordidas. | Crédito: Reprodução/ TikTok

O ataque foi gravado pelo próprio celular da vítima e compartilhou o caso nas redes sociais. Ela teve ferimentos graves.

As capivaras não são animais perigosos para os seres humanos. Elas são dóceis e geralmente fogem quando se sentem ameaçadas. No entanto, é importante respeitar a vida selvagem e manter uma distância segura das capivaras, assim como de qualquer outro animal selvagem.

Um vídeo de uma menina sendo atacada por uma capivara enquanto tomava banho em um lago assustou internautas nas redes socais essa semana. O caso aconteceu em um lago em Ciénaga, que é um município na Colômbia. O ataque foi gravado pelo próprio celular da vítima.

Nas imagens, a menina aparece tomando banho no lago quando o animal se aproxima rapidamente e começa a ataca-la com mordidas na cabeça. Um homem armado com um pedaço de madeira foi até o local e socorreu a jovem.

O ataque durou por alguns minutos, mas foi o suficiente para causar graves ferimentos. Dias depois, a adolescente atacada pela capivara compartilhou o registro, comentando que teve alguns cortes e ficou com uma cicatriz.

CENAS FORTES ABAIXO:

Vídeo: menina é atacada por capivara ao tomar banho em lago Leia mais https://t.co/g2mMMkKT1J pic.twitter.com/q6ZZsS3j6S — Jornal Folha do Progresso (@ProgressoJornal) January 14, 2025

Fonte: DOL e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 14/01/2025

