Estudante paraense festeja “notão” na redação do Enem: “fé”

Letícia ficou entre os 121 estudantes com pontuações entre 980 e 1.000 na redação. | Reprodução/Arquivo Pessoal

Neste ano o Pará não teve nenhum aluno com nota 1000, mas alguns estudantes ficaram entre 980 e 1.000; Letícia foi uma delas.

Entre os estudantes, o assunto do dia foi a divulgação das notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). A prova é a principal forma de acesso a universidades públicas e privadas no Brasil, e motivo de anseio e muito esforço por quem quer garantir sua vaga em uma das concorridas universidades brasileiras.

Embora o Pará não tenha registrado nenhum candidato com nota 1000, o estado contabilizou 121 estudantes com pontuações de 980 ou mais. Entre eles está Letícia de Lima Ferreira, de 18 anos, que alcançou esse resultado expressivo em um universo de 175 mil candidatos que participaram do exame no estado. Letícia concluiu o ensino médio como bolsista integral no Colégio Santa Rosa, uma das escolas mais tradicionais de Belém.

Nascida e criada no bairro do Jurunas, em Belém, a estudante alimentou ao longo do ano o sonho de ingressar no curso de Administração da Universidade Federal do Pará. Desde o início, ela sabia que alcançar uma boa nota na redação, que possui um peso significativo no Enem, seria essencial.

Sem um planejamento inicial estruturado, a jovem começou sua preparação para a prova no início de 2024, seguindo orientações dos professores, que lhe deram os direcionamentos necessários para uma evolução, sobretudo gramatical.

Não tive um planejamento inicial, fui me organizando no decorrer das semanas. Paguei um cursinho online e fiz primeiro uma redação base, e de acordo com a nota, fui orientada pelos professores e a partir daí comecei a fazer duas redações por semana, às vezes três -Letícia,

Segundo ela, essa evolução na nota, ainda na fase de treinamento, foi resultado de um esforço e da ajuda dos professores. Durante a preparação, os estudos eram divididos entre casa e escola. Ela revelou, no entanto, que 980 pontos foi uma surpresa por não ter alcançado essa nota durante o ano.

“Estudava tanto em casa quanto durante as aulas e pedia para os professores corrigirem meus textos. Houve uma grande evolução: minha primeira nota foi 720 e, ao longo do ano, fui aprimorando. Sempre entregava as redações, e minha nota foi aumentando gradativamente. A maior nota que tirei durante esse treinamento foi 960, mas para minha surpresa, consegui 980 na redação do Enem. Quando vi o resultado, fiquei muito feliz”, comemorou.

O nervosismo deu lugar à tranquilidade

Com um tema relevante em um país como o Brasil, “Desafios para a valorização da herança africana no Brasil”, a redação exigiu dos estudantes conhecimentos em história e questões sociais. Letícia não esperava que esse fosse o tema, mas, ao se deparar com ele na prova, considerou-o acessível.

“A redação foi minha prioridade desde o início do ano. Apesar de ter chegado nervosa no dia da prova, fiquei tranquila ao ver o tema, que achei acessível. Eu não tinha trabalhado especificamente com aquele tema em sala de aula, mas estava familiarizada e me senti confortável para desenvolvê-lo.”

Apoio da família e descanso antes da prova

“Acredito que não teria alcançado esse resultado sem o apoio que recebi. As pessoas ao meu redor. Meu pai, minha mãe e meu irmão me ajudaram muito, tanto com orientações práticas quanto com suporte emocional. Esse apoio foi fundamental para meu bom desempenho na prova. Na reta final, tirei a semana que antecedeu o exame para relaxar e descansar.”

Dicas para quem quer se dar bem na redação

“Minha dica é se preparar a partir dos seus erros, focando nas suas principais dificuldades na redação. Além disso, é fundamental investir bastante na gramática.”

Resultados da UFPA

Ao todo, são 7.445 vagas distribuídas em 182 cursos na UFPA. Educadores estimam que o listão será divulgado no dia 23 (sexta-feira) ou 24 (sábado). Enquanto isso, em todo o Pará, estudantes mantêm a expectativa de aprovação, como é o caso de Letícia.“Muito ansiosa, e acreditando na aprovação. Só positividade e muita fé”, concluiu.

