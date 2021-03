Vídeo: jovem é levado por correnteza no interior do Pará

Jovem trabalhava em um supermercado na cidade | Foto:Reprodução / Facebook

Ramon Aquino brincava com amigos no rio em São Miguel do Guamá, nordeste do Pará

Um jovem está desaparecido após se perder de amigos enquanto brincava em um rio na cidade de São Miguel do Guamá, região nordeste paraense, neste domingo (28).

Ramon Aquino estava em uma boia quando uma forte correnteza o separou dos amigos. Imediatamente, eles pediram por socorro às autoridades.

Em um vídeo nas redes sociais, Ramon foi visto com amigos momentos antes de desaparecer no rio.

VEJA:

O Corpo de Bombeiros foi acionado e fez buscas em busca do corpo de Ramon, porém não teve sucesso e encerrou as buscas no fim da tarde devido a falta de visibilidade.

Ramon trabalhava em um supermercado na cidade , além de ser muito querido entre familiares e amigos. A suspeita é de que Ramon tenha se afogado

Com informações de O Grande News

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...