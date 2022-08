Vídeo mostra acidente entre carro e moto em Itaituba

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Por: Jornal Folha do Progresso em 01/08/2022/16:04:16 com informações plantao24horasnews

Conforme registro de moradores o acidente aconteceu na noite deste domingo (21), na Travessa Lauro Sodré no Centro da cidade de Itaituba. As câmeras de segurança de um estabelecimento flagraram um condutor que segundo à polícia, estaria fugindo de uma blitz entrando pela contramão e colidindo contra um motociclista, atingindo diversas pessoas e veículos que estavam em volta.

