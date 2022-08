Morador tem moto furtada da frente de casa na Rua da Pátria, em Novo Progresso

(Foto:Via WhatsApp) – O morador de Novo Progresso, Gabriel Leandro da Silva Neto, teve a motocicleta furtada na manhã desta quinta-feira, 18 de agosto de 2022, em frente à casa onde mora, na Rua da Pátria,bairro Jardim Planalto, Centro de Novo Progresso.

Câmeras de segurança de redondeza flagrou o furto, no vídeo mostra o criminoso se aproximando trajado de boné preto, mochila nas costas, camisa verde de manga até o punho e calça marrom. Até a publicação desta reportagem, o autor do crime não havia sido identificado ou preso.

Segundo o boletim de ocorrência, o proprietário da motocicleta a deixou estacionada na frente de sua casa, por volta das 10h00, e depois de 30 minutos retornou, não encontrando mais o veículo. A Polícia Civil e Militar realizou buscas, mas não encontrou a moto. Investigadores da polícia Civil estão coletando imagens de outras câmeras de segurança para identificar o suspeito.

Ainda conforme informações do proprietário, o veículo levado trata-se de uma motocicleta Honda/XRE/190 de cor vermelha, placa QBL9E16. Qualquer informação que leve até o ladrão e a moto poderá ser passada no 190. O Jornal Folha do Progresso também recebe denúncias através do fone whatsApp (93) 984046835, sob sigilo.

Por:Jornal Folha do Progresso em 22/08/2022/15:41:27

