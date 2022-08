Menino de 8 anos morre após ser resgatado de buraco onde passou a noite, em MG

(Foto:Reprodução) – Após 17 horas de trabalhos, o menino de oito anos que foi resgatado de dentro de um buraco morreu a caminho da UPA.

A criança caiu em uma vala, na cidade de Carmo do Paranaíba, na região do Alto Paranaíba, em Minas Gerais. Foram quase 17 horas de trabalho para a retirada do menino que caiu no buraco de aproximadamente seis metros de profundidade e 30 centímetros de diâmetro.

A morte foi confirmada pelo tenente-coronel Thiago Lacerda Duarte, comandante do 12º Batalhão de Bombeiros em Patos de Minas. Confira o vídeo:

Durante todas às 17 horas de trabalho de resgate a criança permaneceu consciente e recebeu oxigênio e alimentação líquida. Mas foi na reta final que a vítima, identificada como Pedro Augusto Ferreira Alves, começou a perder consciência. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde do Município, o garoto sofreu uma parada cardiorespiratória.

Pedro foi retirado do buraco ainda com vida e levado para dentro de uma ambulância, que tinha como destino o Hospital Municipal de Patos de Minas, na mesma região. A morte foi constatada ainda durante o transporte.

O local onde a criança se acidentou é um aterro de obras de um loteamento e, a princípio, o buraco estava coberto apenas por uma tábua, sem sinalização adequada. Outras informações preliminares dão conta de que Pedro brincava com outros amigos no local quando caiu no fosso.

O menino foi levado para a Upa Adolpho Pereira de Rezende já sem vida. A mãe, os tios e os avós do garoto estão sendo acompanhados por uma equipe de saúde da prefeitura de Carmo do Paranaíba.

Como foi o resgate

De acordo com o Corpo de Bombeiros, as equipes chegaram ao local por volta das 17h de domingo. O trabalho era cuidadoso devido ao risco de desabamento. Os militares fizeram escavação técnica e manual para tentar resgatar o garoto.

Desde as primeiras horas, as equipes recorreram a várias estratégias para tentar retirar o menino da vala. Os bombeiros tentaram fazer o içamento, porém não tiveram êxito. Para garantir a segurança do pequeno, foi necessário fazer uma proteção para que ele não seja atingido em caso de desabamento.

Ao todo, foram três equipes do Corpo de Bombeiros nos atendimentos. Os trabalhos são acompanhados por uma equipe médica do município.

O que diz a prefeitura

A Secretaria Municipal de Saúde de Carmo do Paranaíba – MG, vem por meio desta, com muito pesar, prestar informações acerca do óbito do garoto de 8 anos que sofreu queda em um buraco de aproximadamente 8 metros de profundidade em

loteamento situado no Município.

A Secretaria, ao tomar conhecimento do incidente, enviou imediatamente sua equipe ao local, que juntamente com o corpo de bombeiros, iniciou os procedimentos de socorro e retirada da

criança.

A criança foi retirada do buraco já com parada

cardiorrespiratória, tendo sido iniciados, ainda no local, todos os procedimentos necessários para seu socorro imediato.

Feitos os procedimentos iniciais, a criança foi encaminhada imediatamente para a Unidade de Pronto Atendimento – UPA Adolpho Pereira de Rezende, onde foram realizados os demais

cuidados, mas, em que pese todos os esforços despendidos por toda a equipe da unidade, infelizmente o garoto já não tinha mais vida. (Com informações do O TEMPO).

