Vídeo mostra casal que matou jovem por ciúmes saindo de prédio levando corpo em mala em Juiz de Fora

As câmeras do prédio em que Brunna Letycia Vicente Alves de Souza Leonel, de 24 anos, foi assassinada, no Bairro Previdenciários, em Juiz de Fora, flagraram o momento em que o casal suspeito do crime saiu do apartamento com o corpo da vítima dentro de uma mala. (Veja vídeo abaixo).

A jovem foi encontrada morta na quinta-feira (4) em uma mata na Zona Norte da cidade. A investigação da Polícia Civil apontou que ela foi esganada pelo casal após uma discussão motivada por ciúmes.

No vídeo, é possível ver o homem carregando a mala com o corpo da vítima dentro e um cobertor por cima. A mulher o acompanha e fica responsável para chamar o elevador e também o carro por aplicativo, chamado para transportar o casal até o Bairro Milho Branco.

Segundo a Polícia Civil, a vítima foi assassinada na madrugada de quarta-feira (3) no apartamento do casal, no Bairro Previdenciários, com quem se envolveu.

As investigações e depoimentos indicaram que eles saíram do imóvel levando o corpo de Brunna Letycia numa mala.

“Como não fechou, o suspeito relatou ainda que foi necessário envolver a mala em um cobertor, para que parte do corpo não aparecesse”, acrescentou o delegado Samuel Neri.

Os dois foram presos em flagrante e confessaram o crime. Posteriormente, a Justiça converteu a prisão em preventiva.

Motivação foi ciúmes, diz investigação

Em depoimento, a suspeita de 30 anos contou que teve um relacionamento íntimo com Brunna no fim do ano passado e na última terça-feira (2) chamou a jovem para beber em casa com ela e o marido.

Por ciúmes um do outro, o casal começou a discutir. A vítima chegou a ligar para amigos irem buscá-la durante a confusão, mas o homem pegou o celular dela, a jogou no sofá e a esganou.

Os dois vão responder por homicídio qualificado por motivo torpe, feminicídio e ocultação de cadáver.

O desaparecimento

Brunna Letycia havia sido vista pela última vez na noite da última terça-feira entrando em um veículo branco em frente ao apartamento onde morava, no Bairro Aeroporto.

O caso da jovem foi, inicialmente, registrado por amigos como desaparecimento, mas as apurações levaram a crer que ela havia sido alvo de homicídio.

Conforme o delegado Luciano Vidal, a vítima não foi vista saindo do condomínio do casal.

“Por volta das 4h da manhã o casal sai da residência com uma mala enrolada em uma coberta. O corpo dela estava lá”, complementou.

