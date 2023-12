Fuga assassino bosque (Foto>Reprodução) – Uma pessoa que mora nas imediações do escritório Zampieri e Campos Advogados, no bairro Bosque da Saúde, registrou o momento em que o suspeito de ter executado o advogado Roberto Zampieri, na noite desta terça-feira (5), deixa o local do crime em Cuiabá.O jurista de 57 anos foi assassinado ao sair de seu escritório e cerca de 10 tiros foram disparados pelo autor do homicídio.

O assassinato ocorreu na rua Topázio, uma das mais movimentadas do bairro e próxima a uma base da Polícia Militar. Informações preliminares dão conta que o profissional deixou o trabalho por volta das 20h00 e, ao entrar em seu veículo, foi surpreendido por um pistoleiro que estava a pé e efetuou vários disparos.

Leia mais>Advogado é executado com 10 tiros em bairro nobre da cidade de Cuiabá, no Mato Grosso;Vídeo

As imagens mostram o suspeito do crime nas proximidades do escritório e perto do carro do advogado, na Rua Topázio. O homem está próximo a um prédio e as roupas usadas por ele coincidem com as descritas por testemunhas. Após a execução, ele teria se dirigido a pé até a região do Hospital São Mateus, fugindo em seguida.

Roberto Zampieri é um dos advogados mais antigos do Estado e seguia atuando em vários processos milionários e polêmicos. Uma das linhas de investigação do crime diz respeito à atuação do jurista em ações envolvendo disputas agrárias na região do Araguaia.

Veja o vídeo da fuga do suspeito

Vídeo mostra fuga de assassino; advogado atuava em ações agrárias no MT; Uma pessoa que mora nas imediações do bairro Bosque da Saúde, registrou o momento em que o suspeito de ter executado o advogado foge-Leia mais>https://t.co/7pnr0e4E8a pic.twitter.com/UnrQstlgMp — Jornal Folha do Progresso (@ProgressoJornal) December 6, 2023

Fonte: Folha Max/ e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 06/12/2023/06:38:31

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...