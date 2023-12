Vídeo mostra momento que pistoleiro dispara contra advogado- Assassino é profissional, e teria rotina do advogado Zampieri para cometer o crime

(Foto>Reprodução) – As investigações da Polícia Civil não descartam nenhuma hipótese sobre o assassinato do Advogado Roberto Zampieri, morto nesta quarta-feira 05.12, com cerca de 10 tiros de pistola ao sair do trabalho. na Rua Topazio no Bairro Bosque da Saúde em Cuiabá.

Câmeras de segurança registraram o momento em que um homem aparece, caminhando devagar, enquanto espera o momento exato que o advogado entra e da a partida para sair com o carro. É possível ver nitidamente que ele se aproxima da vítima pela janela do banco do motorista, já com a arma na mão e atira por várias vezes contra o advogado que morre no local.

POSSÍVEL PISTOLAGEM

A ação do homem é de profissional, pela precisão com que comete o assassinato. E imediatamente sai em fuga. O homem vestia preto e usava boné no momento do crime. O assassino saiu em fuga no em direção a avenida Miguel Sutil.

Pelo que se investiga, o assassino sabia até que naquele momento Zampieri não estava dirigindo o seu carro blindado, o que geralmente utiliza, segundo testemunhas.

Informações de colegas da profissão é de que o advogado que atua a mais de 20 anos, era respeitado como profissional. E sempre teve muitos parceiros que juntos atuavam em processos de diversas naturezas. Mas que nos últimos cinco anos decidiu andar de carro blindado. E justamente nesta terça-feira ele saiu com um carro sem nenhuma segurança. Momento em que foi brutalmente assassinado.

A polícia também não descarta que o crime possa ser encomendado. Todos os cenários estão sendo projetados para que as investigações possam elucidar o crime.

Por enquanto os investigadores analisam os circuitos de câmeras da região para saber se o pistoleiro estava sozinho ou tinha outras pessoas dando suporte ao crime. Imagens de segurança servirão para análises, para construir uma dinâmica, e saber de onde o assassino saiu até o momento que fez os disparos. Saber se ele retornou de onde veio, ou foi para outra região em busca de um local seguro para se esconder.

Mas algumas câmeras de segurança já puderam focar diretamente em seu rosto, o que poderá ajudar os policiais a chegarem até o assassino.

O advogado entrou no Fiat Touro branco. Foi alvejado sem nenhum tipo de reação. Ainda no início da noite de ontem algumas pessoas chegaram a dizer que o crime poderia ter alguma coisa relacionada com disputas de terras, uma vez que o advogado era um grande atuante em Direito Agrário, onde envolvia regularizações de terras, e muitas das vezes disputas judiciais. Mas nada de concreto ainda foi comentado pela polícia que investiga o caso.

Para o delegado Nilson farias que investiga, não existe dúvidas que o atirador é profissional. E ele teria esperado por pelo menos 1h nas proximidades do local onde o veículo do advogado estava parado para cometer o crime.

Segundo o delegado, foi observado desde a forma sequencial dos disparos, até mesmo a adrenalina do atirador no momento do crime. “ Essa prática é com certeza de alguém que tem prática de tiro”. Disse o delegado em coletiva nesta quarta-feira 06.12.

Foi observado que o criminoso se sentou de um lado oposta a rua. Por conta disso é discutido que ele já havia estudado a rotina do advogado, e saberia até mesmo precisar o horário que ele saia do seu escritório.

Pelas imagens é possível ver que ele se aproxima calmamente passa por trás de algumas palmeiras, retira a arma de algum objeto, aproxima do carro com as janelas abertas e atira cerca de 10 vezes contra Zampieri, que se quer viu o assassino, não teve tempo algum de reação. Ele morreu no local. Nas proximidades do crime foi encontrada uma caixa que possivelmente foi utilizada pelo assassino para esconder a arma.

Veja os disparos:

O delegado comentou que por conta de o advogado movimentar muitos valores, é difícil saber se existe ou não algum motivo relacionado as questões financeiras envolvendo outras pessoas. Mas todas as possibilidades serão avaliadas. A família da vítima também se colocou à disposição da justiça para ajudar elucidar o caso. Depoimentos entre alguns familiares já foram agendados para moar o quebra cabeça, e chagar ao assassino e desvendar os motivos do crime.

Veja o momento que o assassino sai correndo:

