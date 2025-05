Proibido de pregar, missionário mirim faz promessa: ‘Assustador’

Foto: Reprodução | Miguel Oliveira, conhecido como ‘missionário mirim’, promete retorno ‘assustador’ após ser proibido de pregar

Miguel Oliveira, conhecido como “missionário mirim”, foi proibido pelo Conselho Tutelar de pregar nas igrejas. Porém, o adolescente de 14 anos fez uma publicação em seu perfil no Instagram prometendo que seu retorno será “assustador”.

A informação de afastamento foi confirmada pelo GLOBO junto ao pastor da igreja Assembleia de Deus Avivamento Profético, a qual o jovem frequenta. Com isso, agora, Miguel retornará às aulas presenciais.

“Houve uma decisão radical do conselho tutelar, que proibiu o Miguel de viajar, de pregar e usar as redes sociais. Estamos tristes, mas optamos por afastá-lo para evitar mais exposição. Ele aceitou de boa a decisão”, falou o pastor.

Quem é Miguel Oliveira?

Natural de Carapicuíba (SP), Miguel afirma é membro da Igreja Assembleia de Deus Avivamento Profético e iniciou sua vida religiosa aos três anos de idade, após ser, segundo ele, curado de surdez e mudez.

Recentemente, viralizou nas redes sociais um vídeo polêmico de Miguel. O adolescente aparece rasgando supostos laudos médicos durante um culto, enquanto afirma estar curando doenças como câncer, leucemia e pneumonia. “Eu rasgo o câncer, eu filtro o teu sangue e eu curo a leucemia”, disse.

