(Foto: Reprodução/Polícia Rodoviária)- Acidente foi na altura de Vinhedo; motorista foi indiciado por dirigir embriagado. Vídeo registrou momento impressionante da batida com moto.

Um homem foi preso em flagrante após se envolver em um acidente com uma moto na Rodovia Anhanguera, na altura de Vinhedo, no interior de São Paulo. Imagens de uma câmera (veja abaixo) registraram o momento em que o carro conduzido por ele atinge um motociclista na via.

De acordo com a concessionária CCR, que administra o trecho da rodovia, o acidente ocorreu por volta das 8h desse domingo (10/3), no sentido capital.

As imagens mostram um veículo Renault Kwid branco tentando forçar uma ultrapassagem entre várias motocicletas. Em determinado momento, o carro bate lateralmente com uma delas, fazendo com que a motocicleta Kawasaki tombasse na faixa de rolamento e levando o motociclista ao chão.

Na sequência, o veículo Renault Kwid capotou.

O condutor do carro foi contido por outros motociclistas, depois detido pela Polícia Rodoviária estadual e submetido ao teste do etilômetro. Ele foi preso e levado à delegacia de Vinhedo, onde foi indiciado em flagrante pelo crime de embriaguez ao volante.

O motociclista sofreu lesões moderadas, de acordo com a CCR.

veja vídeo:

Vídeo: motorista embriagado atinge moto e depois capota na rodovia Anhanguera-SP.

Leia mais: https://t.co/GCQzWUicBT pic.twitter.com/4sZwEVdL2L — Jornal Folha do Progresso (@ProgressoJornal) March 11, 2024

Fonte: Metrópoles e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 11/03/2024/14:20:44

