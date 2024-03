Publicação Nº 049/2024 – Edital de Convocação COORINGAS – COOPERATIVA DOS GARIMPEIROS E MINERADORES DOS DOIS CORINGAS

COORINGAS – COOPERATIVA DOS GARIMPEIROS E MINERADORES DOS DOIS CORINGAS

CNPJ – Nº. 33.264.073/0001-40 NIRE – 15400020664

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA ORDINÁRIA

COORINGAS – COOPERATIVA DOS GARIMPEIROS E MINERADORES DOS DOIS CORINGAS através do seu Presidente PAULO VICENTE MALINSKI, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca todos os cooperados, para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, a realizar-se de acordo com os indicativos abaixo:

DATA: 27 de março de 2024.

NÚMERO DE COOPERADOS: 29 (vinte e nove) cooperados.

LOCAL: Sede da cooperativa, RUA ESPIRITO SANTO, n° 163, BAIRRO SETOR INDUSTRIAL III, NOVO PROGRESSO – PARÁ – CEP 68.193-000.

HORÁRIO: Às 07:00 (sete horas) em 1ª (primeira) convocação com a presença de 2/3 dos Cooperados em condições de votar; ou às 08:00 (oito horas) em 2ª (Segunda) convocação com a presença de metade mais um dos Cooperados em condições de votar, ou às 09:00 (nove horas) em 3ª (terceira) e última convocação com a presença de no mínimo 10 (dez) em condições de votar.

ORDEM DO DIA:

Prestação de Contas do Exercício encerrado em 31/12/2023, compreendendo;

– Balanço Patrimonial.

– Demonstrativo das Sobras e Perdas. – Demonstração do Valor Adicionado.

– Demonstração dos Fluxos de caixa. – Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido.

– Notas Explicativas.

– Parecer do Conselho Fiscal.

– Carta de Responsabilidade da Administração.

Destinação das sobras apuradas ou rateio das perdas, deduzindo-se, no primeiro caso, as parcelas para os fundos obrigatórios;

III. Eleição e posse dos componentes da Nova Diretoria Administrativa

Eleição e posse dos componentes do Conselho Fiscal Outros assuntos de interesse dos Cooperados

Novo Progresso (PA), 08 de março de 2024.

PAULO VICENTE MALINSKI

PRESIDENTE

Publicado dia 11 de março de 2024, às 15:25:32por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

