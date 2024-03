Vídeo flagra carreta em manobra arriscada antes de acidente que matou quatro funcionários da Via Brasil na BR-163

(Foto:Reprodução) – O motorista de uma carreta foi flagrado fazendo uma manobra arriscada, antes do acidente que matou quatro funcionários (três moradores de Novo Progresso) da concessionária Via Brasil-163,na BR-163, no Pará.

O acidente foi registrado na última terça-feira, 26 de março de 2024, próximo ao restaurante do Chico, entre o distrito de Moraes Almeida e a comunidade do Aruri, no do município de Itaituba, no Pará.

Entre as vítimas três moradores de Novo Progresso-PA; Clodoaldo Piacentini (Novo Progresso), Rubens Santos (Novo Progresso), Francisco Freitas (Novo Progresso) e José Roberto Freire (Placas).

Carreta na via

A repórter da TV Impacto, Lorenna Morena, conseguiu conversar por telefone com Fábio Fernandes, motorista do micro-ônibus, que relatou o ocorrido.

Ele contou , que estavam no veículo 24 pessoas e considera um milagre não ter sofrido nenhum ferimento. Contou que antes do acidente havia comunicações de outros motoristas via rádio, informando da imprudência do motorista da carreta, inclusive, uma das ocasiões flagrada por vídeo, mostra o caminhoneiro forçando ultrapassagem em uma curva, que só não acabou em colisão, devido os outros veículos terem manobrado para o acostamento. O alerta talvez evitou uma tragédia maior, já que Fábio, atento com a situação comunicada no rádio, realizou manobra evasiva no momento que foi surpreendido com a carreta tombando na pista. Mesmo assim houve o impacto lateral, e o micro-ônibus caiu na ribanceira.

Pelas imagens, gravadas por uma motorista que seguia atrás da carreta, é possível ver que o caminhoneiro tentava, a todo momento, fazer ultrapassagens indevidas.

Vários carros, que vinham no sentido contrário, por pouco, não foram atingidos pelo veículo de carga.

Em um determinado trecho da rodovia, o condutor da carreta chega a trafegar no meio da pista.(clique AQUI e assista no Youtube)

Veja no vídeo:

Vídeo flagra carreta em manobra arriscada antes de acidente que matou quatro funcionários da Via Brasil na BR-163,no PA- Leia e assista mais>https://t.co/uAx9Tl2Ydq pic.twitter.com/1PIHVpMJqv — Jornal Folha do Progresso (@ProgressoJornal) March 28, 2024

Fonte: Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 27/03/2024/07:16:46

