VÍDEO: Pastor agride ex-mulher após ser flagrado com amante

A vítima relatou que o Pastor tinha um histórico de violência doméstica, porém, sempre manteve a esperança de que ele pudesse mudar.

Em Manaus, um pastor de 39 anos agrediu sua ex-mulher, de 37 anos, após ser flagrado com sua amante. O incidente ocorreu no bairro Alvorada I, Zona Oeste da cidade, e um vídeo da confusão se tornou viral nas redes sociais na sexta-feira (17). O caso foi formalmente registrado na Delegacia Especializada em Crimes Contra a Mulher (DECCM) na quinta-feira (16).

O vídeo mostra a mulher confrontando o Pastor, buscando explicações sobre a suposta traição, quando ele parte para agressão não apenas contra ela, mas também contra duas adolescentes, alegadamente filhas do casal, de acordo com a vítima.

À Polícia Civil, a vítima relatou que o homem tinha um histórico de violência doméstica, porém, sempre manteve a esperança de que ele pudesse mudar. No entanto, eles haviam se separado uma semana antes e, na quarta-feira, ela foi até a casa da ex-sogra para entregar as roupas do ex-marido.

Ao chegar lá, a mulher testemunhou o homem chegando com sua amante e uma criança que, de acordo com ela, é fruto do relacionamento extraconjugal. Durante a discussão, o suspeito tentou enforcá-la, e a mulher pegou uma faca de pão para se defender.

A briga continuou do lado de fora da casa, onde o homem agrediu a mulher e suas filhas com socos, murros e tapas.

A delegada Débora Mafra, titular da DECCM, afirmou que a vítima foi notificada, mas ainda não retornou à unidade policial para solicitar medidas protetivas.

