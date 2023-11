Mulher raptada consegue fugir e chega a hospital com cadeado ao pescoço

Foto: © Polícia Nacional-De acordo com o jornal 20 minutos, este não é o primeiro crime do tipo cometido pelo suspeito.

Apolícia de Miranda de Ebro, na Espanha, prendeu um homem suspeito de sequestrar e manter como prisioneira uma mulher de meia idade.

O caso foi descoberto depois que a vítima deu entrada no hospital com uma corrente e um cadeado presos ao pescoço.

Segundo a mulher, ela aceitou uma carona de um homem que se ofereceu para levá-la do hospital ao centro da cidade. Durante o trajeto, o homem ganhou a confiança da vítima e a convenceu a acompanhá-lo até sua casa para pegar alguns pertences.

Ao chegar à residência, o homem começou a agredir a mulher. Ela perdeu a consciência e, quando acordou, estava com as mãos presas a uma corrente que lhe foi colocada ao pescoço.

A vítima aproveitou um momento de distração do agressor para fugir por uma janela e correr para a casa de familiares, onde pediu ajuda. Ela foi levada ao hospital com vários ferimentos no rosto e ainda com a corrente e o cadeado presos ao pescoço.

Após o relato da vítima, a polícia identificou o homem. Ele foi preso e levado à delegacia, onde foi interrogado. Em seguida, foi liberado sob fiança, com a obrigação de comparecer ao tribunal sempre que necessário.

O homem está sendo investigado por detenção ilegal, mas a acusação pode ser alterada à medida que a investigação avança.

De acordo com o jornal 20 minutos, este não é o primeiro crime do tipo cometido pelo suspeito. Em 2005, ele foi preso por sequestrar uma menina de nove anos na mesma cidade.

Fonte: POR NOTÍCIAS AO MINUTO BRASIL / e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 23/11/2023/09:37:05

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...