Pirarara de 40 KG capturada na vila de Guajará, região do Arapixuna — Foto: Reprodução/Maria Ribeirinha do Pará

O peixe da espécie pirarara foi capturado por pescadores da comunidade Vila de Guajará.

Um pescador da região do Arapixuna em Santarém, no oeste do Pará, capturou um peixe com cerca de 1 metro de comprimento e mais de 40 Kg. (veja o vídeo abaixo).

O fato aconteceu na comunidade Vila do Guajará e os pescadores precisaram transportar o peixe da espécie pirarara com o auxílio de um galho de árvore.

A captura aconteceu no domingo (19) e, para provar que o feito não era história de pescador, imagens foram feitas para garantir o registro da pescaria.

O vídeo foi publicado na página Maria Ribeirinha do Pará e repercutiu nas redes sociais com mais de 80 mil visualizações. A página é voltada especificamente a relatos das vivências e experiências de Maria do Carmo (a Maria Ribeirinha) e dos moradores na comunidade Vila do Guajará. No YouTube o canal já tem mais de 49 mil inscritos.

Após os vídeos e fotos, o pescador repartiu o pescado – garantindo refeição pelos próximos dias.

Sobre a espécie

O peixe Pirarara é uma espécie que pode ser encontrada em rios de água doce, comum nas regiões do Pará, Araguaia, Tocantins e Amazonas. Essa espécie também pode ser encontrada na Venezuela, Peru, Equador, Colômbia, Bolívia, Guiana e Suriname.

De acordo com pesquisas publicadas no Wikipedia, a Pirarara é um peixe de couro que pode chegar aos 60 kg e 1,5 m de comprimento. Sua coloração é cinza-escuro nas costas e branco na parte de baixo, assim como um tubarão. A cauda é avermelhada, mas tal coloração também aparece na barbatana dorsal.

VÍDEO: Pescador captura peixe de aproximadamente 1 metro e 40 kg na região do Arapixuna, em Santarém (PA) Leia mais https://t.co/Q3ZngtbZc1 pic.twitter.com/xYoK4tpAA7 — Jornal Folha do Progresso (@ProgressoJornal) January 22, 2025

Fonte: g1 Santarém e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 22/01/2025/16:52:30

