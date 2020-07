Vídeos mostram ‘festinha’ regada a funk e cerveja no Departamento de Trânsito de Alenquer, no PA

Direção do órgão informou que servidor envolvido no episódio já foi identificado e providências estão sendo tomadas.

A noite de quarta-feira (1) teve uma movimentação atípica no Departamento de Trânsito de Alenquer (DTA), no oeste do Pará. Em plena pandemia do novo coronavírus, um servidor do DTA achou um jeito diferente de encarar o plantão: festinha com jovens rebolando ao som de funk. E tudo registrado em vídeos que foram parar nas redes sociais nesta quinta-feira (2).

A “farra” aconteceu dentro da sede do Departamento e também na área externa, onde os veículos usados nas fiscalizações de trânsito ficam estacionados.

Nos vídeos, além de duas jovens que aparecem dançando funk, é possível ver sobre uma mesa do DTA, uma garrafa de cerveja dentro de um recipiente térmico e também um copo servido com a bebida alcoólica.

Os vídeos viralizaram nas redes sociais e provocaram reações diversas entre as pessoas que tiveram acesso. A grande maioria, criticando o uso do órgão público para a promoção de festinha particular.

Ao G1, o diretor do Departamento de Trânsito de Alenquer, Nazur Lima disse que foi informado sobre o episódio ainda na noite de quarta-feira, e foi até à sede do DTA verificar a situação.

“Me ligaram ontem à noite no momento da situação. Estamos tomando providências. Tinha um um servidor no local e já estamos tomando as medidas administrativas contra o mesmo”, informou Nazur Lima.

