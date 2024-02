VÍDEO: raio mata vacas avaliadas em cerca de R$ 50 mil

(Foto: Redes Sociais/Reprodução)- Segundo o proprietário, além do prejuízo financeiro, animais produziam 80 litros de leite diários.

Um raio atingiu uma fazenda em Nossa Senhora da Glória (SE), na região do Alto Sertão, matando seis vacas avaliadas em cerca de R$ 50 mil. O incidente aconteceu nesta terça-feira (20).

Ao G1, o proprietário disse que as vacas se encontravam em uma pasto quando foram atingidas pelo raio. Além do prejuízo em dinheiro, o produtor também contou que os animais chegavam a produzir 80 litros de leite por dia.

Outro incidente semelhante ocorreu no domingo (18) nos municípios de Graccho Cardoso e Gararu, ambos localizados em Sergipe. Durante temporal, 12 garrotes também morreram atingidos por um raio.

Alerta meteorológico em Sergipe

Ontem (20), a Secretaria de Estado do Meio Ambiente, Sustentabilidade e Ações Climáticas (Semac) prorrogou o alerta meteorológico, que entrou em vigor no dia 15 de fevereiro, até às 10h desta quinta-feira (22).

A secretaria prevê chuva intensa e moderada em todo Sergipe, além de ventos fortes, trovoadas com descargas elétricas e granizo.

Segundo a meteorologista da Semac, Wanda Tathyana de Castro, o cenário de chuvas se deve à Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) e a tempestade tropical Akará, que “estão favorecendo o transporte de nuvens convectivas (corredor de umidade) para o estado de Sergipe”.

Fonte: Canal Rural

