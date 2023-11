Vídeo! Turista grava momento em que raio cai e mata guia durante passeio

A turista explicou que todos do grupo foram alertados sobre a possibilidade de chuva na tarde de domingo, mas decidiram prosseguir

Uma turista identificada como Karlla Conceição Araújo da Silva, de 26 anos, registrou o exato momento em que um raio cai e mata o guia de turismo Leilson Souza, de 36 anos, neste domingo (19). A profissional acompanhou ela e o marido em uma visita a Pedra da Gávea, na Barra da Tijuca, zona Sul do Rio de Janeiro.

Karlla estava mostrando a paisagem da região quando, nas imagens gravadas, é possível observar Leilson (usando mochila verde e boné preto) se distanciando do grupo em direção a uma das extremidades da localidade Cadeirinha. Momentos depois, um raio o atinge.

Em uma entrevista ao g1, Karlla relatou que chegou ao Rio de Janeiro há uma semana com seu marido e que este seria o último passeio do casal antes de retornar a Mato Grosso nesta segunda-feira (20).

A turista explicou que todos do grupo foram alertados sobre a possibilidade de chuva na tarde de domingo, mas decidiram prosseguir, pois o tempo estava instável. Segundo ela, o guia, que tinha cerca de 10 anos de experiência, afirmou que o clima pode mudar repentinamente e que o passeio ainda poderia ocorrer, apesar da previsão, que indicava a possibilidade de chuva.

“No meio do caminho começou a chuva, uma garoa. Ele (o guia) perguntou se queríamos continuar e todo mundo decidiu que sim. O guia disse que tinha a chance de chegar no final e ter uma vista com sol”, disse.

Depois do impacto do raio, Karlla descreveu um momento de pânico e desespero. De acordo com ela, o irmão do guia, que está em treinamento para seguir a mesma profissão, assumiu o cuidado dos turistas e os conduziu de volta à cidade.

O passeio à Pedra da Gávea, em sua totalidade, compreende duas horas de subida e outras duas horas de descida, alternando entre trilha e utilização de corda de rapel.

“Foi desesperador. Eu só sabia chorar e a gente entrou em desespero total. Eu queria descer mas ao mesmo tempo tinha medo, porque podia cair mais raio. A nossa corda teve que ficar, porque como ele estava sentado na beira, tinha chance de ele cair para frente”, disse.

A visitante mencionou que todos os integrantes do grupo sentiram o impacto quando o raio atingiu. Karlla tentou acionar o resgate, mas teve dificuldades para se comunicar. Foi o marido dela quem fez a chamada e solicitou a presença dos bombeiros.

Um helicóptero foi utilizado para a remoção do corpo. Nas redes sociais, Leilson compartilhava registros de suas excursões na Pedra da Gávea e em outras montanhas.

