Incêndio de grandes proporções atinge empresa do senador Wellington; veja vídeo

A matriz da empresa de produtos de agropecuária da família do senador Wellington Fagundes (PL), Agroboi, localizada na rua Dom Pedro II, no centro de Rondonópolis (212 km de Cuiabá), pegou fogo na tarde desse domingo (19). vídeo abaixo:

Em nota, a empresa informou que o fogo, que aconteceu por volta das 16h, causou apenas danos materiais. Os sistemas de hidrante e combate ao incêndio do próprio prédio funcionaram bem e o Corpo de Bombeiros agiu rapidamente. Não há registros de feridos.

Os bombeiros informaram que todas as viaturas disponíveis de combate ao incêndio foram empenhadas na ação, por conta da complexidade da situação. As viaturas de Auto Escada Mecânica Magirus, Auto Bomba Tanque e Auto Tanque participaram do combate.

Além disso, também houve apoio de caminhões-pipa contratados pela própria empresa afetada e outras empresas parceiras.

O incêndio atingiu a área administrativa da empresa e todo o depósito foi preservado.

Ainda não há detalhes sobre o que iniciou o fogo. Um laudo dos bombeiros deve apontar as causas.

VEJA O VIDEO AQUI

JOÃO AGUIAR

DO REPÓRTER MT

Fonte: e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 20/11/2023/11:52:45

