Vídeo-Veículo incendeia após condutor bater em rotatória na avenida Orival Prazeres em Novo Progresso

Testemunhas relataram que o condutor perdeu o controle do veículo sozinho na avenida Orival Prazeres, subiu na rotatória em frente ao estabelecimento comercial Chopão em Novo Progresso. (Foto:Reprodução / Redes Sociais)

Veículo incendeia após condutor bater em rotatória próximo ao Chopão em Novo Progresso

Um veículo incendiou depois que o condutor perdeu o controle do carro, na Avenida Orival Prazeres, acabou colidindo com à rotatória e ficou exposto em cima do canteiro. O acidente aconteceu no início da madrugada desta quarta-feira, 8 de dezembro de 2021.

Testemunhas relataram que o homem, não identificado, desceu do carro antes das chamas começarem. Minutos após a colisão, o carro começou a pegar fogo. Ele não ficou ferido.

