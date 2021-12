Governo beneficia mais de 100 famílias de baixa renda com programa ‘Sua Casa’, em Novo Progresso.

O programa do Governo do Pará já atendeu famílias em vários municípios (Foto:Reprodução) –

Cheques do programa habitacional “Sua Casa” para mais de 100 famílias de Novo Progresso serão entregues nos próximos dias. As famílias contempladas poderão utilizar na aquisição de material de construção e pagamento de mão de obra para construção, reforma e adaptação de imóveis.

Os trabalhos foram intensificados na segunda-feira (06) e nesta terça-feira (07), para atender aos inscritos no Programa Sua Casa em Novo Progresso.

O programa “Sua Casa” está sendo expandido para todas as regiões do Estado. Para receber o benefício, que pode chegar a até R$ 21 mil, o candidato deve atender aos critérios – estabelecidos em lei – para a inscrição. Após essa etapa, a Cohab seleciona gradativamente os inscritos com base na ordem de prioridades previstas nas diretrizes do programa. À medida que os candidatos são selecionados, a equipe de engenheiros da Companhia inicia o processo de avaliação e diagnóstico das moradias. A próxima fase consiste na análise socioeconômica do setor de assistência social da Companhia, momento em que os técnicos irão checar a real condição social dos candidatos.

Os interessados em se cadastrar no Programa “Sua Casa” podem ligar para: (91) 3214-8533 e (91) 3214-8400.

