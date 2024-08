VÍDEOS – Moradores pedem o apoio da população e policia para identificar e prender homem envolvido em roubo a casa no bairro Tom Alegria-3

(Foto:Reprodução/Divulgação)- Morador que teve sua residência furtada na manhã desta terça-feira, 7 de agosto de 20234, pede a colaboração de todos na divulgação de uma imagem que mostra um homem, ainda não identificado, envolvido em roubo ocorrido, a uma residência no Bairro Tom Alegria-3 em Novo Progresso-PA.

Conforme informação da moradora, o mesmo criminoso foi visto furtando residência no Bairro Scremin e no Tom Alegria-3, um comparsa do criminoso foi identificado e preso.

Conforme relatos de moradores, falta identificar somente um infrator, o moreno que aparece no vídeo foi identificado e preso.

Assista ao vídeo

Outro Caso com Refém– Na sexta-feira, 2 de agosto, uma família foi feita refém dentro da residência por dois homens, que invadiram a casa e amarraram as vítimas e roubaram, armas,dinheiro e objetos.

Na noite de sexta-feira, 02 de agosto, uma família passou verdadeiros momentos de terror!

Dois assaltantes invadiram uma residência no bairro industrial l, em Novo Progresso | PA.

Segundo informações do proprietário a redação do Folha do Progresso, os assaltantes quebraram tudo dentro da casa, levaram, dinheiro, joias, arma e um videogame. E quando fugiram ainda deixaram as crianças trancadas em um cômodo da casa, e levaram a chave.

Qualquer informação, que possa levar ao paradeiro dos assaltantes, entrar em contato com a polícia.

Ou no privado, sigilo absoluto!

Os criminosos entraram na casa, renderam os moradores do imóvel e subtraíram dinheiro,arma e jóias, causando prejuízo considerável para as vítimas. No momento da ação criminosa, os infratores ainda agrediram fisicamente e ameaçaram as vítimas, entre elas crianças.

Assista ao vídeo momento que invadem a residência

Fonte: Jornal Folha do Progresso

