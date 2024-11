Vigilância em Saúde apreende quase duas mil unidades de produtos de limpeza vencidos em loja de Santarém

Produtos apreendido pela Vigilância em Santarém — Foto: Divulgação

A apreensão foi motivada por uma denúncia de um consumidor, que relatou ter apresentado problemas na pele após utilizar um dos produtos da loja.

Nesta segunda-feira (11), uma ação da Vigilância em Saúde resultou na apreensão de 1.809 frascos de produtos de limpeza vencidos que estavam sendo comercializados em uma loja, em Santarém, no oeste do Pará.

A equipe de fiscalização da Vigilância em Saúde identificou os produtos, a maioria fabricada em 2020, mas com validade vencida em 2022, ou seja, já ultrapassando o limite de dois anos de uso recomendado. Dentre os itens apreendidos, estavam produtos de limpeza, amaciantes e tintas spray. Esses produtos não só apresentam riscos à saúde, como podem causar reações alérgicas e irritações na pele, como já foi registrado em um caso denunciado por um consumidor.

A apreensão foi motivada por uma denúncia de um consumidor, que relatou ter apresentado problemas na pele após utilizar um dos produtos da loja. Após a reclamação, a equipe da Vigilância em Saúde foi acionada e, em vistoria no local, confirmou a comercialização de diversos itens vencidos.

Após o auto de apreensão, a Divisão de Vigilância em Saúde notificou a loja, que agora tem o prazo de 15 dias para apresentar a defesa. Além disso, o auto de infração deverá ser publicado dentro de até cinco dias, com possíveis sanções para o estabelecimento, como multas ou até mesmo o fechamento temporário.

