Vencedora do Prêmio Educador e Educadora 2024 é professora na comunidade Saracura

Projetos de educação antirracistas ganham protagonismo com prêmio educador e educadora 2024 — Foto: Reprodução / Redes sociais

A iniciativa tem a finalidade incentivar e premiar professores e professoras da educação básica que desenvolvem projetos e práticas pedagógicas antirracistas nas escolas, UMEIs e CEMEIs.

Com o projeto “A Educação antirracista na rotina escolar”, a professora Gleicinara Oliveira Rabelo, lotada na Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental Nossa Senhora do Livramento, foi a grande vencedora do Prêmio Educador e Educadora 2024. A escola fica localizada na comunidade Saracura, região de várzea de Santarém, oeste do Pará.

O resultado do prêmio foi divulgado no último dia 8 de novembro. Mas, a entrega da premiação será realizada apenas em 20 de novembro, Dia Nacional da Consciência Negra.

Também serão premiados os professores:

2º lugar: Rosângela Batista Vieira, Sinara da Cruz Bentes, Andreia Suelen Azevedo e Anne Mikelle Cardoso dos Santos – Projeto: Leitura e releitura das literaturas Infantis Antirracista: como estratégias metodológicas transformadoras para além do muro escolar – Centro Municipal de Educação Infantil Antônia Corrêa e Sousa, de Santarém.

3º lugar – Álvaro Aragão de Assunção, Andréia Guedes Gomes da Silva, Arenildo dos Santos Silva e Bruna Vanessa Costa dos Reis Barbosa – Projeto: Consciência Negra na escola – História e Memória Afrobrasileira em Monte Alegre – Colégio Estadual de Ensino Médio Presidente Fernando Henrique, de Monte Alegre.

4º lugar – Beatriz Oliveira de Jesus, Lucidalva Ferreira da Silva e Luciana Figueira da Silva – Projeto: Feira Afrocentrada – Centro Municipal de Educação Infantil Maria Raimunda Pereira de Sousa, de Santarém.

5º lugar – Doralice da Silva Almeida, Francisca Gildete do Nascimento Silva, Joênne dos Santos Sena, Marcela Cristina da Luz Silva, Naura Cunha de Figueiredo, Pedro Pimentel Simões Filho, Zulene Viana dos Santos – Projeto: Escola Boa Vista e sua Identidade: Construindo cidadãos conscientes para o pleno exercício da cidadania – Escola Municipal de Ensino Fundamental Boa Vista, de Oriximiná.

O Prêmio Educador e Educadora Antirracista de 2024 é uma iniciativa é do Grupo de Pesquisa em Literatura, História e Cultura Africana, Afro-Brasileira, Afro-Amazônica e Quilombola, (Afroliq), vinculado ao Instituto de Ciências da Educação (Iced), da Ufopa.

O projeto tem a finalidade incentivar e premiar professores e professoras da educação básica de Santarém e demais municípios da região que desenvolvem projetos e práticas pedagógicas antirracistas nas escolas, nas Unidades Municipais de Educação Infantil (UMEIs) e em Centros Municipais de Educação Infantil (CEMEIs).

Considerando as experiências de pesquisa desenvolvidas pelo Afroliq, em especial no âmbito do Projeto Kiriku, o prêmio é justificado também pelas necessidades de fortalecimento do combate às variadas práticas racistas que ainda hoje circulam na Educação Básica, bem como de promoção de uma educação efetivamente antirracista que não trate do tema étnico-racial apenas nas datas comemorativas, a exemplo do Dia da Consciência Negra.

O Prêmio Educador e Educadora Antirracista 2024 é uma ação educacional e política de defesa e promoção de uma educação antirracista permanente. Neste o prêmio ofertou o valor total de 10 mil reais distribuídos entre o 10 ao 50 colocado.

Implementação da lei

O prêmio também tem a finalidade de promover a implementação da Lei 10.639/2003, que tornou obrigatório o ensino da história e cultura afro-brasileira nas escolas públicas e particulares no Brasil. Além disso, deixa em evidência as diretrizes curriculares nacionais para a educação das relações étnico-raciais e para o ensino da história e cultura afro-brasileira e africana e da Lei 11.645/2008, que tornou obrigatório nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio, públicos e privados, o estudo da história e cultura afro-brasileira e indígena.

Fonte: Sílvia Vieira, g1 Santarém e Região — PA e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 12/11/2024/14:57:59

