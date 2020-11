Vinicius vira herói no empate remista contra o Vila Nova-GO fora de casa

(Foto | Diário do Pará_) – O Remo somou um ponto fora de casa após partida sem gols contra o Vila Nova-GO, neste domingo (1º), em jogo válido pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. O destaque foi o goleiro azulino Vinicius, grande protagonista do jogo.

O primeiro tempo começou com muitos estudos. Somente aos 20 minutos, o goleiro teve que trabalhar. E foi o do Remo. Vinicius fez a defesa no chute de Thalles, da entrada da área. Cinco minutos depois, o goleiro azulino teve de contar com a trave na finalização de Alan Mineiro.

Somente aos 38 minutos, o Remo chegou ao ataque e com duas chances: primeiro com Wallace, que chutou em cima do zagueiro e logo em seguida, Tcharles chutou e, por pouco, não abriu o placar para o Leão.

A segunda etapa começou com o Vila aproveitando o erro do Remo em dois lances: primeiro com Rodrigo, que chutou para fora após erro de Lucas Siqueira no campo de defesa. Em outra jogada, Charles cometeu pênalti em cima do adversário e na cobrança, Vinicius cresceu e pegou a bola do atacante Henan evitando o gol dos donos da casa.

O Remo ainda teve uma oportunidade aos 28 minutos com Tcharles, que cabeceou na área e o zagueiro Adalberto salvou em cima da linha, em único lance de ataque do Leão na etapa final.

No último lance do jogo, o Vila deu um grande susto com o mesmo defensor subiu antes de Vinicius e a bola passou perto do gol.

Com o empate, o Leão fica na terceira posição com 23 pontos, um a menos que o time goiano após 13 partidas disputadas na primeira fase.

Na próxima rodada, o Vila Nova joga contra o Santa Cruz-PE, fora de casa e o Remo recebe o Treze-PB, neste domingo (8), em Belém.

FICHA TÉCNICA

VILA NOVA-GO: Fabricio; Celsinho, Adalberto, Rafael Donato e Mário; Pablo (Gilsinho), Dudu (Pedro Bambu) e Alan Mineiro (Rafael Lucas); Henan, Rodrigo Alves (Francis) e Thalles (Caíque)

Técnico: Bolivar

REMO: Vinicius; Ricardo Luz; Rafael Jansen, Mimica e Marlon; Lucas Siqueira, Charles (Júlio Rusch) e Eduardo Ramos (Salatiel); Tcharles, Hélio (Gustavo Ermel) e Wallace (Carlos Alberto)

Técnico: Paulo Bonamigo

ÁRBITRO: Ilbert Estevem da Silva (SP)

ASSISTENTES: Alberto Masseira (SP) e Amanda Matias (SP)

CARTÕES AMARELOS: Rafael Donato, Pablo e Francis (VNA) ; Marlon, Rafael Jansen e Tcharles (REM)

LOCAL: estádio Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA) / Goiânia (GO).

fonte:Diário do Pará

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...