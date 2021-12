Grêmio vence mas é rebaixado para a Série B do Brasileiro

O Grêmio está rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro. Dentro de campo, a equipe fez sua parte e venceu o Atlético-MG por 4 a 3 nesta quinta-feira, na Arena. Porém, com a vitória do Juventude sobre o Corinthians, o time ficou na 17ª colocação da competição e caiu para a Segunda Divisão pela terceira vez em sua história.

O Tricolor começou com tudo e construiu uma boa vantagem antes da metade da etapa inicial. Logo aos cinco minutos, Douglas Costa recebeu pela direita e tocou para Rafinha. O lateral cruzou de primeira e mandou na cabeça de Diego Souza, que testou firme para abrir o placar para os gaúchos.

Na sequência, aos 10, Douglas Costa disparou sozinho pela direita e passou para Diego Souza. O camisa 29 viu Campaz livre e cruzou para o colombiano desviar de pé esquerdo para as redes e ampliar a vantagem. Pouco tempo depois, aos 19, o centroavante tricolor cobrou falta na entrada da área com precisão, por cima da barreira, e marcou seu segundo gol na partida, o terceiro do Grêmio.

No entanto, o Atlético-MG não sentiu o golpe, manteve a concentração e diminuiu aos 25. Dodô recebeu passe pela esquerda, cortou para o meio e acertou um lindo chute que encobriu Gabriel Chapecó, inaugurando os marcadores para os visitantes.

O Galo ganhou confiança com o gol, aumentou a pressão sobre os mandantes e foi às redes novamente aos 34 minutos. Calebe roubou a bola de Lucas Silva na intermediária e lançou para Vargas, que tocou entre as pernas de Chapecó para marcar mais um para os mineiros.

O segundo tempo do confronto começou com menos intensidade, sem grandes oportunidades de gol. Aos poucos, o Atlético foi ganhando campo com o controle da posse de bola e ficando mais próximo de chegar ao empate, mas o Grêmio aproveitou uma boa chance aos 13 minutos para marcar o quarto. Ferreirinha deu belo lançamento nas costas da marcação para Douglas Costa, que dominou e bateu forte de perna esquerda para dar mais tranquilidade ao Tricolor no jogo.

O Atlético tentou criar forças para reagir e quase anotou o terceiro em chute de longe de Dodô, que exigiu boa defesa de Chapecó. Só que o Grêmio continuou levando perigo nas chances que construiu e pôde ampliar o resultado aos 39, quando Jhonata Robert foi derrubado na área e o juiz deu pênalti. Borja foi para a bola, mas mandou por cima.

Aos 45, o Galo teve mais uma oportunidade e fez mais um com Hyoran. O meio-campista bateu falta na entrada da área e marcou o terceiro dos mineiros. Contudo, o time não teve mais tempo para tentar empatar e a partida acabou em vitória para o Grêmio, mas o Tricolor acabou sendo rebaixado pela combinação dos resultados.

Fonte:Gazeta Esportiva

09/12/2021 22:52

