Virada do ano será com chuva moderada segundo a previsão do tempo

De acordo com o boletim de previsão das condições do a sexta-feira (31) e o sábado (1º de janeiro) serão de forte instabilidade atmosférica nas regiões Sudeste e Sudoeste.

A porção sul das regiões Sudeste e Sudoeste exibe tendência de tempo encoberto a nublado, com previsão de chuva fraca a moderada a qualquer momento do dia. (A informação é da Agência Pará e Dol)

Conforme o boletim de previsão das condições do tempo, produzido pela Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas), a sexta-feira (31) e o sábado (1º de janeiro) serão de forte instabilidade atmosférica nas regiões Sudeste e Sudoeste associada à Zona de Convergência do Atlântico Sul, que contribuem para a presença de nuvens de tempestade, de tempo encoberto a nublado, com chuvas a qualquer momento do dia.

O boletim do Instituto Nacional de Metereologia – Inmet publicou um aviso nesta quinta-feira (30) dizendo que haverá “chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, ventos intensos (60-100 km/h). Risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas”.

O Núcleo de Monitoramento Hidrometeorológico da Semas também faz a previsão para as regiões Nordeste, Baixo Amazonas, Calha Norte e Região Metropolitana de Belém, apontando a tendência de céu com nebulosidade variável, no decorrer do dia, e previsão de chuva fraca a moderada, podendo ser acompanhada de trovoadas isoladas entre o período da tarde e início noite. Enquanto no Marajó, observa-se condições favoráveis de tempo instável, deixando o céu com muitas nuvens e elevado potencial a ocorrência de chuva fraca a moderada, com trovoadas.

ANO NOVO

O primeiro dia de 2022 apresentará, no Nordeste paraense, predomínio de tempo nublado ao longo do dia, com condições favoráveis à ocorrência de chuva em áreas isoladas principalmente no período da tarde.

Chuvas colocam Parauapebas sob risco de inundação

A Região Metropolitana de Belém terá condições de tempo instável, deixando o dia entre céu nublado e encoberto durante grande parte do dia. Previsão de chuva fraca a moderada entre o período da tarde e início da noite.

Nas regiões Sudeste e Sudoeste: porção centro-norte de tempo instável, com predomínio de céu encoberto a nublado e previsão de chuva fraca a moderada a qualquer momento do dia.

SEM REVEILLON

No dia 30 de novembro de 2021 a prefeitura de Marabá, por meio do Secretário de Cultura José Scherer, havia anunciado que a programação de Réveillon e Carnaval haviam sido canceladas.

A decisão havia sido anunciada por conta dos casos de Covid-19 que naquela ocasião haviam voltado a subir em Marabá. Os leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) e UCE (Unidade de Cuidados Especiais) estavam em 100% lotados no Hospital Municipal da cidade, de acordo com o último Boletim Epidemiológico divulgado no dia 29 de novembro.

