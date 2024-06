Encerram na próxima sexta-feira (21) as inscrições para seleção de estágio do MPF no Pará

(Imagem por creativeart em Freepik.com)- Há vagas para estágio de pós em direito e de graduação em direito e jornalismo.

Esta é a última semana para inscrições no processo seletivo que oferece vagas de estágio no Ministério Público Federal (MPF) no Pará. Estão disponíveis vagas para estudantes de graduação em direito e jornalismo e de pós-graduação em duas áreas do direito: penal e socioambiental.

As vagas de pós em direito são para a unidade do MPF em Belém. Também na capital há vagas para estudantes de graduação em jornalismo. Já as vagas para graduandos em direito são para a unidade do MPF em Altamira.

As pré-inscrições começaram às 9h do dia 13 deste mês e vão até às 12h da próxima sexta-feira, dia 21. Para a confirmação das inscrições o prazo começa vai até o próximo dia 21.

A bolsa-estágio para pós-graduandos(as) é de R$ 2.055,65. Para estudantes de graduação, a bolsa é de R$ 1.027,82. Para ambos os tipos de estágio a jornada é de 20 horas semanais e há auxílio-transporte.

Pré-inscrição e confirmação da inscrição – Para fazer a pré-inscrição é preciso acessar o link www.mpf.mp.br/pa/estagio , preencher e enviar a ficha de pré-inscrição.

Para confirmar a inscrição, os(as) candidatos(as) deverão ir às sedes do MPF em Belém ou Altamira e entregar a documentação exigida no edital do processo seletivo, também disponível em www.mpf.mp.br/pa/estagio

Os endereços das unidades do MPF nesses dois municípios e os horários de recepção, em cada uma delas, da documentação necessária para confirmação da inscrição são os seguintes:

Município endereço horários de recepção da documentação exigida para confirmação de inscrição Belém Rua Domingos Marreiros, 690, bairro do Umarizal das 10h às 17h Altamira Avenida Tancredo Neves, 3256, Jardim Independente II das 8h30 às 11h30h e das 13h30 às 17h30

Pré-requisitos – Para participar do processo seletivo é preciso que a pessoa candidata esteja matriculada em uma das instituições de ensino conveniadas com o MPF indicadas no edital de abertura do concurso.

Também é preciso que a pessoa tenha concluído carga horária mínima de estudos no momento da contratação, que varia conforme a duração total do curso.

Demais informações – Há reserva de percentuais de vagas para pessoas com deficiência, para pessoas negras, para pessoas de minorias étnico-raciais (populações indígenas, povos e comunidades tradicionais), e para pessoas transgênero.

As provas serão realizadas de forma presencial, em 30 de junho. O conteúdo programático e todos os demais detalhes do processo seletivo estão publicados no edital de abertura.

A divulgação dos resultados e de quaisquer outras novas informações sobre o processo seletivo serão feitas no link www.mpf.mp.br/pa/estagio .

Fonte: PRPA-ASCOM e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 17/06/2024/16:51:59

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...