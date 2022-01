Empresário do Crepurizão morre em Itaituba

Markenedy Martins Gama, de 53 anos, dono de compra de ouro no Crepurizão e proprietário do Acácia Hotel, morre de infarto em Itaituba.

Na manhã desta sexta-feira (31), o falecimento de um dos grandes empresários da região pegou a todos de surpresa, Markenedy Martins Gama, de 53 anos, morreu na sua residência em Itaituba (PA), vítima de um Infarto Fulminante.

Markenedy é natural de Zé Doca, no Maranhão, e atuava na atividade comercial na região do Crepurizinho e Crepurizão há mais de 25 anos. O empresário também era Diretor Proprietário do Acácia Hotel. (A informação é do Giro Portal)

Amigos postaram nas redes sociais

O Acácia Hotel foi inaugurado em 2019 e atualmente é considerado o melhor hotel da cidade, o local onde ficam os principais artistas que se apresentam em Itaituba. Em 2019 ele também participou do Prêmio Giro na Categoria Empresa Revelação

Em nota, a gerente do Acácia Hotel informou que o empresário estava junto a sua família quando teve o infarto e foram feitos todos os procedimentos possíveis para reverter o quadro. As homenagens estarão sendo feitas na Loja Maçonica Acácia do Amazonas na cidade de Itaituba, localizada na Rodovia Transamazônica 51, km 01, a partir das 14h.

Jornal Folha do Progresso em 31/12/2021/13:36:46

