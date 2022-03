Virgínia Fonseca está grávida pela segunda vez de Zé Felipe

Virgínia, Zé Felipe e a filha. (Instagram @virginia)

O filho do sertanejo Leonardo soube hoje, domingo, 6, que será papai de novo.

Virgínia Fonseca, esposa do cantor Ze Felipe, está grávida do segundo filho do casal. A primeira filha, Maria Alice, está com nove meses de idade. “Estou muito feliz”, disse ela à coluna de Leo Dias. A influencer postou foto dos nove testes de farmácia que utilizou para confirmar a gestação. (As informações são do O Liberal).

O colunista revelou que a nora de Leonardo confirmou a gestação na última sexta-feira (4). Ela fez um teste de farmácia após sentir enjoos, mas aguardou a chegada do marido, que cumpria agenda de show fora de Goiânia, e também da mãe dela, que mora em Belo Horizonte, para dar a notícia durante um almoço em família neste domingo (6).

Virgínia postou a notícia nas redes sociais, neste domingo, junto com uma foto da família e outra com os 9 testes de farmácia que realizou para confirmar a gravidez. Ela legendou: “Maria Alice foi promovida à irmã mais velha!! Estamos esperando mais um neném para alegrar nossos dias, que venha com muita saúde e que Deus abençoe sempre”. A postagem também aparece no perfil de Zé Felipe.

“Eu quero fazer tudo diferente dessa vez, em relação a gravidez da Maria Alice”, disse Virgínia em entrevista a Leo Dias.

