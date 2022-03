Venezuelano de 21 anos é assassinado a tiros no Garimpo Crepurizão, em Itaituba

PM soube do homicídio por populares, que disseram que o crime ocorreu na rua principal do Crepurizão (Reprodução / Site Giro Portal)

A polícia investiga o crime ocorrido neste domingo (6)

A Polícia Militar informou que o venezuelano Victor Manuel Benevides, de 21 anos de idade, foi assassinado a tiros na madrugada deste domingo (6), por volta das 4h45, no Garimpo Crepurizão, região garimpeira de Itaituba. (As informações são do site Giro Portal).

Os policiais militares do Posto de Policial Destacado (PPD) 107º souberam do homicídio por populares, que disseram que o crime ocorreu na rua principal do Crepurizão.

Ainda de madrugada, os policiais constataram as informações, encontrando o corpo de Victor Manuel, estirado no chão em uma poça de sangue. As informações apontam que o rapaz teria sido atingido por disparo de arma de fogo.

O local do crime foi isolado para perícia e a PM segue buscando informações sobre o autor do assassinato, mas até então ninguém foi preso.

A PM também informou que realizou buscas na área do Crepurizão, mas não houve êxito na localização de possíveis autores do homicídio.

O crime foi comunicado ao delegado da Polícia Civil, de prenome Daniel. As buscas para encontrar o responsável pelo crime ainda estão em andamento.

O município de Itaituba na mesorregião do sudoeste paraense é considerado o 14º mais populoso do estado e um dos principais centros econômicos do oeste paraense, sobretudo por causa da atividade mineradora.

Itaituba também se destaca pela produção de grãos, como a soja, entre outras atividades do setor produtivo, o que acaba atraindo grande número de jovenspara o local em busca de ocupação no mercado profissional.

Jornal Folha do Progresso em 07/03/2022/08:01:03

