Vítima de espancamento, homem morre na ocupação Bela Vista do Juá, em Santarém | PA

Policial tenta reanimar homem que foi espancado brutalmente — Foto: Divulgação

O crime aconteceu na noite de sexta-feira (30). Polícia investiga para identificar autores e saber quais as motivações.

Um homem que foi vítima de espancado na noite de sexta-feira (30), na quadra 27, na ocupação Bela Vista do Juá, em Santarém, oeste do Pará, morreu devido a gravidade das lesões. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado para socorrer a vítima, mas a equipe de socorristas já encontrou o homem sem vida e levou o corpo para o necrotério do HMS para identificação e outros procedimentos.

Moradores informaram à polícia que não conheciam o homem e não souberam informar o nome dele ou apelido. A vítima nunca havia sido vista na área. Foram os próprios moradores que acionaram a polícia após ouvirem gritos de socorro.

Vídeos gravados e compartilhados nas redes sociais mostram a vítima com vários hematomas nas costas e pelo corpo. Um policial pede à vítima, que estava sem condições de falar, para evitar movimentos que pudessem agravar as lesões. Ao perceber que a vítima parou de dar sinais de vida, o policial tentou reanimá-la até a chegada do Samu.

A polícia acredita que os ferimentos tenham sido causados possivelmente por golpes desferidos com pedaços de madeira. A vítima foi encontrada jogada no chão de um terreno com uma casa em construção. Ninguém soube informar se a agressão ocorreu no local ou se o homem foi apenas deixado ali.

A vítima não tinha sido identificada até a última atualização desta reportagem, e o caso ainda não havia sido registrado na delegacia.

Fonte: G1 PA e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 31/08/2024/09:57:48

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...