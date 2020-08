Conta de luz no Pará terá reajuste médio de 2,68% a partir desta sexta

(Foto:Reprodução) – Tarifa dos consumidores residenciais vai subir 2,97%. Alta foi autorizada pela Aneel nesta quinta.

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) aprovou nesta quinta-feira (6), em uma reunião extraordinária, um reajuste médio de 2,68% para as tarifas de energia da Equatorial Energia Pará. O reajuste poderá ser aplicado já a partir desta sexta (7).

A tarifa para os consumidores residenciais subirá 2,97%. Já a tarifa das indústrias, que são atendidas em alta tensão, subirá 0,44%.

A empresa atende 2,7 milhões de unidades consumidoras em 144 municípios do Pará.

Segundo a Aneel, o reajuste seria maior sem o empréstimo de socorro ao setor elétrico. Segundo a agência, esse dinheiro repassado às empresas evitou um reajuste extra de 6,03% nas contas de energia do estado.

No total, serão transferidos R$ 14,8 bilhões às distribuidoras de energia por meio do empréstimo. O valor será pago com recursos que virão de um encargo a ser cobrado nas contas de luz a partir do próximo ano.

Na prática, o empréstimo antecipou às distribuidoras valores extras que seriam pagos pelos consumidores nas contas de luz de 2020. Entre eles, o custo do adiamento dos reajustes tarifários do primeiro semestre de 2020, por causa da pandemia da Covid-19.

Por Laís Lis, G1 — Brasília

