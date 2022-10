Vítimas de acidente entre ônibus e micro-ônibus na BR-163 em MT estão em estado grave

Vítimas de acidente entre ônibus e micro-ônibus estão em estado grave — Foto: Corpo de Bombeiros

Duas das cinco pessoas que ficaram feridas numa batida entre um ônibus e um micro-ônibus estão internadas em estado grave. O acidente aconteceu na BR-163, na tarde dessa quinta-feira (6), próximo ao Distrito de Primaverinha, em Sorriso, a 420 km de Cuiabá.

Os dois veículos tombaram na pista.

As equipes da concessionária que administra a rodovia e do Corpo de Bombeiros estiveram no local para fazer o resgate das vítimas.

Segundo o Corpo de Bombeiros, um dos feridos, o motorista do micro-ônibus, ficou preso às ferragens, mas foi retirado e encaminhado a um hospital, junto com as outras vítimas.

A rodovia foi interditada, mas o tráfego já está liberado. As causas da batida devem ser investigadas.

Por:Jornal Folha do Progresso em 08/10/2022/07:05:53 com informações do G1MT

