Duas carretas se envolvem em acidente na BR-163 em Nova Mutum (MT)

Duas carretas se envolvem em acidente na BR-163 — Foto: Cedida

Os dois motoristas não ficaram feridos e saíram ilesos; PRF investiga as causas da batida.

Duas carretas se envolveram em um acidente na manhã desta sexta-feira (7), na BR-163, em Nova Mutum, no médio-norte do estado. Segundo a concessionária responsável pelo trecho, Rota do Oeste, a pista ficou interditada para retirar os veículos do local. Ninguém ficou ferido.

Os dois motoristas saíram ilesos e assinaram termo de recusa de atendimento médico, conforme a concessionária. Com a batida, uma das carretas ficou atravessada na rodovia, o que dificultou a retirada do veículo.

A pista está liberada no sentido sul, mas segue interditada rumo ao norte, segundo a concessionária.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) investiga as circunstâncias do acidente.

Por:Jornal Folha do Progresso em 08/10/2022/07:05:53

