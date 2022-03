Prefeito de Santarém assume presidência Federação das Associações dos Municípios Paraenses em Belém

Prefeito de Santarém Nélio Aguiar (DEM) — Foto: Dominique Cavaleiro/G1

Nélio Aguiar reafirma seu compromisso com o desenvolvimento dos municípios do Pará.

O prefeito de Santarém, Nélio Aguiar (DEM) assumiu a presidência da Federação das Associações dos Municípios do Estado do Pará (Famep) nesta sexta-feira (4), em Belém, capital do estado. A entidade foi fundada em 1991 com o objetivo de promover o desenvolvimento dos 144 municípios paraenses. (As informações são do g1 Santarém e região — PA)

A posse ocorreu na sede da Famep, na presença de representantes da federação e de figuras ligadas à iniciativa privada e governamental. A chapa empossada é composta pelo 1º vice-presidente, Wagne Machado e pelo 2º vice-presidente, o prefeito Xarão Leão, de Breves.

Nélio Aguiar já esteve à frente da presidência da Associação dos Municípios da Transamazônica, Santarém-Cuiabá e Região Oeste (Amut) e da Famep. Além disso, é também o 1º tesoureiro na Confederação Nacional de Municípios (CNM), e nesse retorno à presidência da Famep reafirma seu compromisso com o desenvolvimento dos municípios paraenses.

“Assumo novamente a presidência da Famep com o compromisso de me dedicar, me empenhar e fortalecer ainda mais o movimento municipalista paraense”, destacou Nélio.

O novo presidente da Famep também garantiu que a entidade continuará sua missão, dentro da luta municipalista, para auxiliar as gestões dos 144 municípios paraenses.

“Unidos por meio das associações e consórcios regionais, nós temos um único propósito, que é defender os interesses de todos os municípios paraenses, seja um município de grande ou pequeno porte. Todo município e importante para a nossa Federação, todos os prefeitos e prefeitas podem contar com o nosso compromisso, responsabilidade e com nossa força de luta em defesa dos municípios paraenses”, disse Nélio.

Famep

A Federação das Associações dos Municípios do Estado do Pará (FAMEP) é uma pessoa jurídica de direito privado, de natureza civil, sem fins lucrativos, com área de atuação em todo o Estado do Pará e sede e foro no município de Belém, capital do estado do Pará, de duração indeterminada, regulada por seu Estatuto e disposições legais vigentes.

A entidade congrega 6 associações:

Associação dos Municípios do Arquipélago do Marajó (Amam)

Associação de Municípios da Região Metropolitana de Belém (Ambel)

Associação dos Municípios do Araguaia Tocantins (AMAT)

Associação dos Municípios da Calha Norte (Amucan)

Associação dos Municípios do Nordeste Paraense (Amunep)

Associação dos Municípios da Transamazônica, Santarém- Cuiabá e Região Oeste (AMUT)

E 2 consórcios de municípios:

Consórcio Integrado dos Municípios Paraense (Coimp)

Consórcio de Desenvolvimento-Socioeconômico Intermunicipal (Codesei)

Com a fundação da Famep em 14 de março de 1991, os entes federativos municipais passaram a se engajar nas lutas municipalistas em conjunto com a Confederação Nacional dos Municípios (CNM), com a participação efetiva desde a 1ª Marcha a Brasília, realizada pela CNM desde 1998 até os dias atuais. A Famep tem se engajado, ainda, nos movimentos promovidos pela Frente Nacional de Prefeitos (FNP) e Associação Brasileira de Municípios (ABM).

