Vocalista da banda Garotos de Ouro morre em acidente com ônibus em SC

Por Caroline Borges, G1 SC 13/09/2021 08h15 Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Airton Machado, 62 anos, vocalista da banda Garotos de Ouro, morreu em um acidente com o ônibus do grupo durante a madrugada desta segunda-feira (13) em Águas Mornas, na Grande Florianópolis. A informação foi confirmada por um integrante da equipe comercial da banda, Marcelo Sutter.

Airton Machado, 62 anos, estava no ônibus do grupo quando o veículo saiu da pista, em Águas Mornas, na madrugada desta segunda-feira (13).

You May Also Like